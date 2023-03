Motociclista morre após colisão com carrinha no Porto

Vítima transportada em estado grave para o hospital onde acabou por morrer.

Um homem, de 60 anos, morreu ao final da tarde deste sábado após a mota em que seguia ter colidido com uma carrinha na Avenida Fernão de Magalhães, no Porto. O alerta foi dado às 18h27 e o Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto foi acionado para o local.A informação inicial dava conta de um atropelamento, mas à chegada os meios de socorro verificaram tratar-se de uma colisão. A vítima foi transportada com ferimentos graves para o hospital de São João, mas acabou por morrer.A PSP tomou conta da ocorrência e investiga circunstâncias em que ocorreu o acidente mortal.