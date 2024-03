Motociclista morre em colisão com carro em Marco de Canaveses

GNR investiga as causas do acidente.

Um motociclista morreu, na sequência de uma colisão com um carro, na tarde deste sábado, na localidade do Freixo, em Marco de Canaveses.



O alerta foi dado pelas 16h20, para um acidente que ocorreu na Avenida Futebol Clube do Porto. Foram chamados os Bombeiros de Marco de Canaveses e uma equipa médica do INEM do Hospital de Penafiel. Já nada foi possível fazer para reverter a situação e o óbito foi declarado no local.





Segundo o jornal A Verdade, a vítima integrava um convívio de aniversário do Moto Clube Cinfanense, do concelho de Cinfães.

A GNR esteve também no local e investiga agora as causas do acidente.