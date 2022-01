Motociclista morre em violenta colisão com autocarro na Moita

Acidente ocorreu pelas 5h00 deste sábado na EN11, no zona da Fonte da Prata.

Um motociclista de 38 anos perdeu a vida numa colisão contra um autocarro na madrugada deste sábado na Moita. O acidente ocorreu pelas 5h00 deste sábado na EN11, no zona da Fonte da Prata.O alerta para o embate levou à mobilização de meios dos bombeiros voluntários da Moita, INEM e GNR para o local, mas já nada havia a fazer para salvar a vítima mortal.A EN11 esteve cortada durante cerca de 40 minutos para operações de socorro, mas a circulação já retomou a normalidade. As causas do acidente estão agora a ser investigadas pela GNR.