Motorista da Uber esfaqueado por recusar transportar grupo de pessoas no Porto

Um motorista da Uber, de 31 anos, foi esfaqueado no peito durante a tarde deste sábado na Praça da Corujeira, no Porto.



Segundo testemunhas, o homem negou transportar um grupo de pessoas, por este ser maior que o número legal permitido por lei, acabando por ser golpeado no peito.





A vítima foi socorrida no local por uma equipa do Inem e transportado em estado grave para hospital de São João, no Porto.