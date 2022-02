Motorista de autocarro distraído mata duas mulheres em Matosinhos em acidente que fez seis feridos

Condutor foi condenado a dois anos de pena suspensa e fica proibido de conduzir nesse período.

A falta de atenção do motorista e o excesso de velocidade a que o autocarro seguia para a zona em questão estiveram na origem do acidente que matou duas mulheres, a 21 de janeiro de 2019, em São Mamede de Infesta, Matosinhos. O condutor do autocarro da Valpi foi considerado culpado e condenado no Tribunal de Matosinhos a dois anos de prisão, pena suspensa.