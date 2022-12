Motorista de camião do lixo conduz com taxa de álcool de 5 g/l e morre em despiste

Valor é nove vezes superior ao permitido por lei.

O motorista do camião de recolha do lixo, de 42 anos, que morreu num despiste, em 2018, em Cinfães, "conduzia em estado de embriaguez, com uma taxa de álcool no sangue superior a 5 g/l", nove vezes superior ao permitido (0,5 g/l) - é crime taxa igual ou superior a 1,2 g/l. Isto "corresponde a uma intoxicação alcoólica grave com o consequente estado de coma ou morte", concluiu a investigação.Saiba mais no site do Correio da Manhã