Motorista envolvido no acidente mortal de Cabrita contratado pela ministra da Justiça

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Um dia depois da publicação do louvor concedido por Eduardo Cabrita, Marco Pontes, o motorista envolvido no acidente de 18 de junho na A6 que vitimou Nuno Santos, tem a sua designação para continuar as suas funções no gabinete de Francisca Van Dunem (que substituiu Cabrita na Administração Interna) publicada em Diário da República.