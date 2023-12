Motorista suspeito de violar mulher em TVDE depois de comerem McDonald’s sai em liberdade

Vítima saiu da viatura após o abuso e telefonou à mãe em pânico.

O Motorista da TVDE detido pela PSP, esta terça-feira, por alegada violação a uma mulher em Lisboa, foi libertado.Ao que oapurou o homem, imigrante indiano, foi apenas constituído como arguido. A presença a um juíz de instrução criminal não foi possível por falta das perícias normalmente feitas pela Polícia Judiciária.O suspeito terá sido preso pela PSP, após queixa da mãe da vítima.A mulher, com cerca de 30 anos, disse à PSP ter solicitado transporte na madrugada desta terça-feira. A meio do percurso pediu ao motorista que a levasse a uma loja McDonald’s. Ambos compraram refeições, comendo no banco de trás do carro. A alegada violação ocorreu nesse momento. A mulher saiu da viatura após o abuso e telefonou à mãe em pânico.Foi esta que fez queixa à PSP, fornecendo dados do motorista e da viatura. Uma patrulha localizou e prendeu o suspeito, pelas 04h00, enquanto a vítima era levada ao Hospital de São José para a realização de exames periciais. O nosso jornal apurou que o detido garante que o sexo entre ambos foi consensual.A Polícia Judiciária recebeu a investigação e está na posse da viatura onde terá ocorrido a violação. A vítima ainda não tinha, esta terça-feira, apresentado queixa-crime contra o suspeito.A secação de crimes sexuais da PJ de Lisboa vai continuar a investigação realizando perícias no carro do arguido.