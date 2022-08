MP confirma abertura de inquérito sobre morte de menina durante o Rali Vinho Madeira

Acidente aconteceu na tarde de sábado, durante a última classificativa da prova, quando a vítima atravessava a estrada a pé.

O Ministério Público (MP) confirmou esta quarta-feira a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de uma criança de 8 anos, durante a última classificativa do Rali Vinho Madeira, no sábado.

"Confirma-se a instauração do inquérito que visa apurar as circunstâncias em que a morte da criança, de 8 anos, ocorreu. O mesmo corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] da Madeira", indica o MP, em resposta a uma pergunta enviada pela agência Lusa no domingo.

O acidente aconteceu na tarde de sábado, durante a última classificativa do Rali Vinho Madeira, quando a vítima atravessou a estrada a pé e foi colhida pela viatura em que seguia o piloto madeirense Miguel Gouveia.