MP espanhol pede oito anos de prisão para Shakira por fraude fiscal

Ministério Público quer que cantora pague multa de mais de 23 milhões de euros.

O Ministério Público (MP) espanhol formalizou esta sexta-feira a acusação contra Shakira, na qual pede uma pena de oito anos e dois meses de prisão para a cantora por seis crimes de fraude fiscal e uma multa de 23 milhões de euros. Em causa estão seis crimes de fraude fiscal.



O MP concluiu que a artista colombiana lesou o Estado em 14,5 milhões de euros ao evitar o pagamento de impostos entre 2012 e 2014.



A tese da acusação é a de que neste período Shakira já teria iniciado o seu relacionamento com Gerard Piqué e residia regularmente em Barcelona, Espanha. A cantora alegou, no entanto, que tinha residência legal nas Bahamas.



Apesar de ser uma artista internacional, o MP relembra que as viagens para o exterior eram "estadias muito curtas", sendo que Shakira regressava sempre a Espanha.



A cantora terá usado empresas para "esconder" os rendimentos que recebia. A acusação, citada pelo jornal El País, contabiliza um total de 14 empresas localizadas nas Ilhas Virgens Britânicas, Malta, Luxemburgo, Estados Unidos ou Panamá.



