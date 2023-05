MP investiga abuso de poder no Governo

Conteúdo do computador do ex-adjunto decisivo para inquérito do Ministério Público.

A intervenção do Serviço de Informações da República (SIS) na recolha do computador com informação classificada que Frederico Pinheiro, ex-adjunto de João Galamba, levou do Ministério das Infraestruturas, na noite de 26 de abril último, será um dos focos centrais do inquérito do Ministério Público (MP).