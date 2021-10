MP investiga motorista de João Rendeiro por suspeitas de branqueamento de capitais

O Ministério Público (MP) está a investigar o motorista de João Rendeiro e o seu pai, Florêncio de Almeida, presidente da Antral, associação de taxistas, por suspeitas de branqueamento de capitais. Em causa estão negócios imobiliários que poderão ter sido simulados. O motorista de Rendeiro comprou um apartamento no mesmo condomínio de luxo do patrão por 1,1 milhões de euros, que cedeu à mulher do ex-banqueiro. O imóvel foi comprado a pronto pagamento, na sequência de outro negócio com Florêncio de Almeida, conhecido por ‘rei dos táxis’.Leia a notícia completa no Correio da Manhã.