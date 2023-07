Conhecidas medidas de coação dos arguidos da ‘Operação Picoas’

Prisão domiciliária para Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes. Jéssica e Álvaro saem em liberdade com caução.

O juiz Carlos Alexandre decretou, esta segunda-feira, que Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes ficam em prisão domiciliária, ser-lhes-ão apreendidos os passaportes e ficam ainda proibidos de contactar com pessoas de interesse para a investigação.Os outros dois arguidos do processo, a filha de Hernâni Vaz Antunes, Jéssica Antunes, e o economista António Loureiro, saíram em liberdade. Estão, no entanto, sujeitos ao pagamento de cauções de 500 mil e 250 mil euros respetivamente, conforme o pedido do MP.O Ministério Público (MP) tinha pedido, esta segunda-feira, prisão preventiva para Hernâni Vaz Antunes, por acreditar que pode haver perigo de fuga e perturbação do inquérito. Quanto ao amigo milionário, Armando Pereira, o MP pediu prisão domiciliária que pode ser convertida numa caução de 10 milhões de euros.Ao que oapurou, estes terão colaborado com a investigação, no interrogatório conduzido pelo juiz e pelo procurador do MP.O risco de perigo de fuga é tido em conta uma vez que os dois arguidos foram emigrantes. Armando Pereira esteve em França e Hernâni Vaz Antunes no Canadá.Grande parte da fortuna e dos negócios dos arguidos está fora do país, bem como as moradas fiscais. Osabe que Hernâni Vaz Antunes tem morada fiscal nos Emirados Árabes Unidos.