MP pede prisão preventiva para os três suspeitos da morte de Jéssica

O Ministério Público acrescentou, este sábado, o crime de coação à acusação dos suspeitos no caso de Jéssica, a menina de três anos que morreu vítimas de maus-tratos esta segunda-feira em Setúbal.Os três suspeitos, detidos pela Polícia Judiciária, já estavam indiciados por homicídio qualificado, rapto, extorsão e ofensas à integridade física. Este sábado, o Ministério Público pediu prisão preventiva para os suspeito, uma vez que há o perigo de fuga e de alarme social.A bruxa 'Tita', o marido, Justo, e a filha de ambos, Esmeralda, vão continuar a ser ouvidos durante este sábado no Tribunal de Setúbal pelas 10h. As medidas de coação, segundo informação oficial, vão ser conhecidas pelas 15h00.A filha de Esmeralda, uma das suspeitas, terá assistido ao crime macabro. Foi entregue à família de Leiria, onde estavam escondidos.A Polícia Judiciária deverá investigar a mãe da menina, Inês, por maus tratos continuados, em episódios anteriores ao sucedido.