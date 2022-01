MP reabre caso de morte com carro de Cabrita. Ex-ministro investigado por homicídio negligente

Em causa pedido de associação que se constituiu assistente no processo.

O caso do trabalhador mortalmente atropelado na A6 pelo carro onde seguia Eduardo cabrita, então ministro da Administração interna, vai ser reaberta. No seguimento de um pedido da Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados, o Ministério Público reabriu o processo para investigar eventuais responsabilidades criminais de Eduardo Cabrita e do chefe de segurança, por homicídio negligente.

A decisão, tomada pelo DIAP de Évora, significa que Cabrita e o responsável de segurança são considerados suspeito no caso e deverão em breve ser constituídos arguidos.





A associação em causa constituiu-se assistente no processo que, precisamente, pedia a reabertura do caso.