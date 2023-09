MP recebe queixa contra Ricardo Araújo Pereira e SIC por humor sobre Marcelo

Conteúdo do programa vai ser alvo de um processo de inquérito.

O Ministério Público (MP) recebeu uma queixa-crime de particulares contra Ricardo Araújo Pereira e a SIC pela rábula com o Presidente Marcelo emitida no passado domingo no âmbito do programa ‘Isto é Gozar com Quem Trabalha’, tal como avançou o ‘Nascer do SOL’.









O semanário reproduz parte da denúncia feita ao MP e explica que os queixosos consideram estar em causa a prática de “crimes de ofensa à honra do Presidente da República” e “ultraje de símbolos nacionais e regionais”. “Tudo com recurso a imitação de voz e postura, uso de imagens reais do visado, fotomontagens, manipulação de retratos e imagens verídicas, sobreposição de adereços impróprios e obscenos, colagem a imagens autênticas de militares das forças armadas em desfile e continência (…) num contexto de cerimónia nacional, símbolos e insígnias nacionais”, explicita a denúncia, feita por um cidadão anónimo que se diz “chocado” com o que viu e ouviu no programa de humor de Ricardo Araújo Pereira.

Em causa estão frases em que o comediante se refere ao Presidente da República como “é o magistarado da nação” ou como “Marcelo Rebarbado de Sousa”.





Cabe agora ao Ministério Público abrir um processo de inquérito, o que dará início a uma investigação sobre o conteúdo humorístico.