Mudança do Chefe do Estado-Maior da Armada estava acertada há nove meses

Quando, em fevereiro, teve renovado o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), o almirante Mendes Calado já sabia que iria sair a meio dos dois anos do mandato - mas longe de imaginar a polémica gerada desde terça-feira pela proposta temporã da sua substituição, que levou esta quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, que só terá sabido da reunião após ela ocorrer, a travar o "atropelamento" e sair em defesa da "reputação" do CEMA, lembrando ao Governo que "a palavra final é do Presidente".De acordo com fontes próximas do processo, a recondução de fevereiro aconteceu porque, dias antes, o vice-almirante Gouveia e Melo, escolhido do Governo e Belém para a sucessão, foi chamado a liderar a 'task force' da vacinação.