“Muito bom, Portugal. Maravilhoso!”: Laura Pausini reage à qualificação de Maro para a final da Eurovisão

Cantora italiana foi uma das anfitriãs do festival e reagiu em português à passagem do tema "Saudade, saudade" à final.

A cantora italiana Laura Pausini, uma das anfitriãs da primeira semifinal da Eurovisão, que decorreu esta terça-feira em Turim, Itália, reagiu de forma efusiva à passagem de Portugal à final. "Muito bom, Portugal. Maravilhoso!", gritou a intérprete, em português.

Laura Pausini, que apresentou o evento ao lado de Mika e Alessandro Cattelan, não conteve o entusiasmo quando Mika anunciou a qualificação de Portugal, que passa à grande final com o tema "Saudade, saudade", interpretado por Maro. Portugal foi o quinto país a qualificar-se, depois da Suíça, Arménia, Islândia e Lituânia.



A reação de Laura Pausini mereceu elogios do público português, que partilhou o momento no Twitter e vários comentários a elogiar a espontaneidade da cantora italiana.



Portugal, Suíça, Arménia, Islândia, Lituânia, Noruega, Grécia, Ucrânia, Moldávia e Países Baixos foram os dez países apurados na primeira semifinal, ao qual se juntarão os países vencedores da segunda semifinal, que decorre na quinta-feira à noite. A grande final da 66.ª edição do festival acontece no sábado.