Mulher acusada de homicídio por abortar no Texas

Uma mulher do Texas, nos EUA, foi presa durante esta semana por, alegadamente, ter abortado de forma "ilegal".

A polícia norte-americana deteve Lizell Herrera de 26 anos, numa prisão do Condado de Starr, no Texas, onde a prática de abortos é praticamente proibida a partir das seis semanas de gestação, segundo o jornal

Lizell Herrera "causou intencionalmente e conscientemente a morte de um indivíduo por aborto induzido" afirmou o porta-voz do gabinete policial.De acordo com a lei texana, apenas podem ser presos os médicos ou outros intervenientes que ajudem uma mulher a interromper a gravidez.Esta detenção provocou protestos e manifestações nas ruas da cidade do Texas, onde ativistas pró-aborto planearam reunir-se à frente da prisão onde a mulher se encontra detida.As autoridades não indicaram até ao momento as circunstâncias nem a justificação legal da detenção de Lizell Herrera.