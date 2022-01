Mulher atacada com machado pelo 'ex' que lhe invadiu casa na Covilhã

Veja a notícia completa no Correio da Manhã

Igor Nave, de 25 anos, já estava referenciado pela GNR da Covilhã por vários crimes, inclusive por dois episódios de violência sobre a ex-namorada, com quem tinha mantido um curto e atribulado relacionamento, há um ano. Às 00h30 desta quinta-feira, após a mulher, de 42 anos, o ter rejeitado de novo, deslocou-se à casa dela, no Bairro das Nogueiras, no Teixoso, com um machado.