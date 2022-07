Mulher atingida por pedra de fachada de prédio no Porto

Vítima foi transportada para o Hospital de Santo António.

Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por uma pedra que caiu da fachada de um edifício, na noite desta terça-feira, na Praça da Liberdade, no centro da cidade do Porto.

A vítima foi assistida pela Cruz Vermelha do Porto e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António, para onde foi transportada.

No local, estiveram também os Sapadores do Porto, a Polícia Municipal e elementos da Proteção Civil Municipal. Através de uma grua, foi feita a verificação do edifício, aparentemente abandonado, que fica no centro nevrálgico da cidade, ao fundo da Avenida dos Aliados.

Fonte oficial da PSP confirmou ao CM a ocorrência.