Mulher atira água quente a companheiro

Mulher ainda agrediu a vítima já na presença da GNR.

Uma mulher de 52 anos foi detida por violência doméstica, após ter atirado água quente para cima do companheiro, em Loulé, enquanto dizia que o matava.



Já na presença da GNR, que entretanto foi chamada ao local, ainda agrediu o homem, de 59 anos, com uma chapada no braço. Presente a tribunal, a arguida ficou proibida de contactar o companheiro e de permanecer na habitação. Tem ainda de se sujeitar a tratamento da adicção ao álcool.