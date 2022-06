Mulher baleada por ex-companheiro está em morte cerebral no Hospital de S. João

Bala ficou alojada no cérebro.

A mulher de 38 anos em Soalhães, no Marco de Canaveses, que foi baleada na cabeça pelo ex-companheiro esta segunda-feira, está em morte cerebral no Hospital de São João, no Porto.Ao que oapurou, a bala ficou alojada no cérebro.A Polícia Judiciária está à procura acusado de homicídio na forma tentada, que se encontra em fuga.O alerta foi dado por volta das 9h30 pelo filho da vítima.