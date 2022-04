Mulher burla Cristiano Ronaldo e tem que pagar 9600 euros

A agente de viagens que enganou Cristiano Ronaldo em 288 mil euros ainda não conseguiu pagar o valor fixado pelo tribunal para evitar a prisão. Maria Silva foi condenada a quatro anos de pena suspensa, com a condição de entregar 9600 euros, a favor do Estado. Caso não o fizesse, iria para a cadeia. O juiz do Tribunal de São João Novo, no Porto, já tinha alargado o prazo até fevereiro deste ano, mas a arguida ainda deve cerca de metade do valor. O magistrado decidiu agora dar-lhe uma última oportunidade. Num despacho de 18 de março último são dados mais 60 dias para que pague o valor em falta.Leia a notícia completa no Correio da Manhã