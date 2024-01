Mulher condenada a nove anos de prisão efetiva por matar homem após desentendimento no Porto

Vítima disse que algumas mulheres "não prestavam” e os dois envolveram-se em confrontos num local onde se juntavam consumidores de droga.

A mulher que em fevereiro do ano passado matou um homem, de 44 anos, junto ao Bairro do Cerco, no Porto, foi esta quinta-feira condenada pelo Tribunal de São João Novo a nove anos de prisão efetiva, pelo crime de homicídio com dolo eventual.Para o tribunal, resultaram provados todos os factos constantes na acusação. O crime aconteceu na noite de 6 fevereiro 2023, quando a mulher, na altura com 50 anos, se dirigiu às traseiras das Piscinas Municipais de Cartes onde habitualmente se juntavam vários consumidores de droga.De acordo com a acusação do Ministério Público, quando chegou ao local um dos consumidores começou a falar das mulheres, dizendo que algumas "não prestavam".Depois disso, dirigiu-se à arguida e exigiu-lhe que saísse dali. Os dois envolveram-se em confrontos e no meio da confusão a mulher pegou num objeto semelhante a uma faca, que escondia na carteira, e atingiu-o no peito.O homem começou a sangrar e foi de imediato auxiliado por outro consumidor de droga que estava naquele local e o levou para a Alameda de Cartes, onde pediu ajuda.Contudo, enquanto esperavam pela chegada das equipas de socorro, a vítima foi defecar a um descampado e acabou por cair inanimada. Deu entrada no hospital em estado grave, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos e morreu no dia seguinte.