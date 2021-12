Mulher dá à luz no banco da frente de um carro Tesla em modo piloto automático

Sherry começou a sentir contrações quando a família estava presa no trânsito e o casal percebeu que não ia conseguir chegar a tempo ao hospital. Keating pôs o carro no modo de piloto automático depois de configurar o GPS para o hospital, que ficava a 20 minutos de distância.

"Ela estava a apertar minha mão com tanta força ao ponto de eu achar que ia parti-la", disse Keating Sherry ao Inquirer. "Eu repetia 'Yiran, concentra-te na tua respiração.' Ao mesmo tempo também era um conselho para mim. A minha adrenalina estava a mil."Yiran deu à luz assim que o carro chegou ao hospital e sussurou: "Oh, meu Deus, Keating. Ela está cá fora", de acordo com o The Guardian. As enfermeiras cortaram o cordão umbilical do bebé no banco dianteiro do carro.