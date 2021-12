Mulher de 25 anos morre arrastada por onda em ritual da 'Bruxa de Agualdate' em Vagos

Leia a notícia completa no Correio da Manhã

Ana Rita Almeida, de 25 anos, não resistiu aos ferimentos que sofreu depois de ter sido arrastada por uma onda, na Praia do Areão, em Vagos, na quinta-feira. A jovem estava na praia com a avó, de 65 anos, e um amigo, de 51, cerca das 19h30, quando os três foram surpreendidos por uma onda que os arrastou para o mar. A vítima mais velha é conhecida como a ‘Bruxa de Agualdate’ e terá ido à praia do Areão para fazer algum serviço relacionado com as práticas ocultas, uma explicação para a tragédia que a Polícia Marítima de Aveiro confirma.