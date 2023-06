Mulher de 25 anos morre uma semana depois de ser atacada à porta casa em Lagoa

Vítima foi atingida na zona do pescoço.

Uma jovem de 25 anos morreu uma semana depois de ter sido atacada pelo ex-namorado quando estava a sair de casa, em Lagoa.

A Polícia Judiciária já identificou o suspeito, que se entregou na GNR dois dias depois do crime.

Joana Nascimento foi surpreendida pelo suspeito quando estava a sair de casa, em Lagoa. Tudo aconteceu por volta das 8h30 da manhã do dia 15 de junho, quando a educadora de infância estava a ir para o trabalho.

Segundo o

apurou, alguns vizinhos viram o suspeito à porta do prédio antes do crime.



A vítima sofreu um golpe no pescoço e conseguiu fugir do local de carro.



Apesar do local da agressão ficar em frente ao centro de saúde e a 200 metros do posto da GNR, Joana acelerou o carro até se começar a sentir mal e parar para pedir ajuda, com medo que o agressor viesse atrás dela.



Foi pedido socorro, a jovem foi assistida pelo INEM e em seguida transportada para o hospital de Portimão, onde recebeu tratamento.



Apesar dos ferimentos sofridos no pescoço na zona de uma artéria principal, Joana regressou a casa com medicação.



Mas nos dias seguintes começou a sentir falta de ar e regressou ao hospital de Portimão, onde fez exames e detetaram uma infeção.



Foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria onde foi operada. Mas na sexta-feira à noite o pior aconteceu. Joana não resistiu a uma infeção generalizada e morreu.



A GNR esteve no local do crime mas passou o caso para a Polícia Judiciária, por se tratar de um crime de homicídio na forma tentada.



O agressor fugiu, mas segundo o CM apurou, apresentou-se na GNR, na companhia de uma advogada.



Será um jovem com quem a vítima manteve uma relação amorosa, que terá terminado recentemente.



Os investigadores aguardam pelo resultado da autópsia para confirmar se a morte resultou dos ferimentos sofridos no pescoço.