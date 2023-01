Mulher de 26 anos morre atropelada por carro em Vila Nova de Famalicão

Condutor fugiu do local após o acidente que ocorreu nos primeiros segundos desta quinta-feira.

Uma mulher de 26 anos morreu atropelada por um carro, na madrugada desta quinta-feira, na avenida Marechal Humberto Delgado, em Vila Nova de Famalicão. O alerta foi dado por volta das 00h00 e o condutor do automóvel fugiu do local após o embate mortal.

No local esteve a PSP e os Bombeiros de Famalicão. Apesar da assistência imediata prestada, o óbito acabou por ser declarado. As autoridades estão agora a realizar diligências para tentar identificar o condutor do carro que atropelou a mulher.

O acidente ocorreu quando a vítima atravessava a rua, junto a um túnel. A estrada onde aconteceu o acidente mortal é uma das principais da cidade de Famalicão.

O corpo foi removido para a morgue do Hospital de Famalicão.