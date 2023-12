Mulher de 29 anos esfaqueada no País de Gales. Suspeito está em fuga

Vítima foi transportada para o Hospital Universitário do País de Gales, em Cardiff.

Aberfan

Uma mulher de 29 anos foi esfaqueada, na manhã desta terça-feira, num "ataque grave" emaldeia dos vales do sul do País de Gales, avança a BBC. A vítima foi transportada para o Hospital Universitário do País de Gales em Cardiff.Os serviços de emergência foram chamados pelas 9:10 da manhã ao local.A ocorrência obrigou ao encerramento de escolas e creches e levou a polícia Britânica a pedir à população que evite a área onde ocorreu o ataque.O suspeito do ataque está em fuga.Em atualização