Mulher de 40 anos ferida com gravidade em colisão entre carro e camião de lixo em Loures

Vítima seguia na viatura ligeira.

Uma mulher ficou ferida, este sábado, com gravidade numa colisão entre um carro e um camião do lixo. A vítima, de 40 anos, seguia na viatura ligeira.



O alerta foi dado às 10h33 para um acidente na EN115, na Rua Joaquim de Sá Caiado, Bucelas, Loures. O trânsito esteve cortado por três horas. No local, estiveram os Bombeiros de Bucelas, a VMER e a GNR.