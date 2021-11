Mulher de 43 anos morre colhida por comboio na zona de Santo Aleixo, em Leiria

Alerta para o acidente registou-se às 14h57. Desconhecem-se as causas do acidente.

Um mulher de 43 anos morreu este domingo após ter sido colhida, numa passagem de nível na zona de Santo Aleixo, em Leiria, por um comboio que seguia no sentido norte-sul, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria, o alerta para o acidente registou-se às 14h57, numa passagem de nível com guarda, desconhecendo-se para já as circunstâncias em que ocorreu.