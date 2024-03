Mulher de 55 anos morre em centro de saúde de Cantanhede após pedir ajuda. Diretor da unidade já reagiu

Bombeiros ainda tentaram fazer manobras de reanimação mas já não foi possível reverter a situação.

Uma mulher de 55 anos morreu, na tarde desta quarta-feira, depois de se ter sentido mal e ter ido ao Centro de Saúde de Cantanhede para pedir ajuda. A mulher terá sofrido uma paragem cardiorrespiratória.Uma fonte próxima refere que a mulher se deslocou ao centro de saúde, mas um médico recusou-se a atendê-la. Já a Unidade Local de Saúde de Coimbra garante que a utente foi observada e foi acionado o CODU devido à situação ser grave.O INEM também foi chamado, mas entretanto a vítima já tinha entrado em paragem cardiorrespiratória. Os bombeiros ainda tentaram fazer manobras de reanimação, contudo, já não foi "possível reverter o estado clínico".A ULS de Coimbra refere que "iniciou um processo de averiguações com vista à avaliação do atendimento nesta unidade, tendo disponibilizado à família, a quem presta as mais sentidas condolências".Alexandre Lourenço, diretor da ULS daquela cidade, referiu que os serviços de saúde foram ativados de forma adequada, tendo sido realizadas as manobras necessárias para salvar a vida da mulher.

"A doente esteve algum tempo dentro das instalações também a partir do momento em que foi atendida", acrescentou.



O diretor falou da abertura do inquérito como um processo "regular" para averiguar todas as circunstâncias da situação que descreveu como "complexa e difícil". Ressalvou ainda que até ao momento apenas foi apurado que toda a assistência foi devidamente prestada.