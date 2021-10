Mulher de 82 anos morre colhida por carrinha do irmão em Bragança

Viatura não tinha condutor, descaiu e esmagou parcialmente a vitima.

Uma idosa de 82 anos morreu este sábado à tarde colhida pela carrinha do próprio irmão.O caso ocorreu na freguesia de Coelhosa no concelho de Bragança.Por razoes ainda não apuradas, a viatura que não tinha condutor descaiu e esmagou parcialmente a vitima contra porta da casa da idosa.Apesar dos os esforços os bombeiros de Izeda e a equipa médica do INEM não conseguiram salvar a mulher de 82 anos