Mulher de chefe das secretas militares da Ucrânia envenenada

Marianna Budanova foi hospitalizada por envenenamento com metais pesados.

Marianna Budanova, a mulher do chefe das secretas militares da Ucrânia, Kyrylo Budanov, terá sido envenenada, informa o The Kyiv Independent. O caso já está a ser investigado como tentiva de homicídio.Segundo o mesmo meio, Budanova, de 30 anos, foi hospitalizada por envenenamento com metais pesados."Estas substâncias não são usadas de forma alguma na vida quotidiana e em assuntos militares. A presença de metais pesados pode indicar a intenção de envenenar uma pessoa específica", disse um responsável das secretas.A mulher casou-se em 2013 com Kyrylo Budanov e trabalha como conselheira na câmara de Kiev desde 2021. É formada em psicologia, tendo já feito voluntário em diversos hospitais ucranianos.O chefe das secretas ucranianas já foi alvo de diversas tentativas de envenenamento, tanto antes como depois de ter sido declarada guerra no país.