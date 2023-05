Mulher de ex-chanceler alemão demitida por estar presente na festa do Dia da Vitória na embaixada russa em Berlim

Soyeon Schröder-Kim era representante do comércio da NRW.Global Business.

Soyeon Schröder-Kim, mulher do ex-chanceler alemão Gerhard Schröder, foi despedida do cargo de representante do comércio da empresa estatal alemã, NRW.Global Business, por ter marcado presença na celebração do Dia da Vitória na embaixada russa, em Berlim.

"A Sra. Schröder-Kim foi despedida com efeito imediato, e a relação de trabalho agora será rescindida sem aviso prévio pela NRW.GlobalBusiness", comunicou um porta-voz do ministério da Economia do estado alemão de Renânia do Norte-Vestfália, ao jornal alemão Kölner Stadt-Anzeiger citado pelo jornal Bild.