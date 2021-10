Mulher de ex-ministro da Economia Manuel Pinho suspeita de lavagem de dinheiro

Alexandra Pinho é beneficiária da offshore que terá recebido 500 mil euros do Grupo Espírito Santo.

A mulher de Manuel Pinho é suspeita de branqueamento de capitais no caso EDP. Em conjunto com Pinho, um dos principais arguidos nesse processo, Alexandra Pinho é beneficiária da sociedade offshore que terá recebido do Grupo Espírito Santo (GES) 500 mil euros em maio de 2005, dois meses após o marido tomar posse como ministro da Economia, e uma avença de cerca de 15 mil euros por mês.