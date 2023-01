Mulher de Filipe Silva ouvida pela Polícia Judiciária e Ministério Público

Filipe Silva, de 48 anos, encontra-se em parte incerta desde 30 de dezembro.

A mulher de Filipe Silva, o homem desaparecido desde 30 de dezembro, em Torres Novas, está esta quarta-feira a ser ouvida pela Polícia Judiciária e Ministério Público para responder a dúvidas dos inspetores.O homem, de 48 anos, está em parte incerta desde então e encontram-se em aberto todas as hipóteses do que poderá estar na origem do desaparecimento. Ainda assim, a possibilidade de desaparecimento voluntário começa a ser afastada.No dia em que desapareceu há quem garanta que se ia encontrar com um cliente. Mas ninguém sabe de quem se tratava, nem sequer os contornos exatos do negócio. A família acredita que tenha sido raptado.Pai de duas crianças menores, ninguém acredita que este homem tenha fugido. Era muito próximo das crianças, com quem passeava com regularidade, e nunca os abandonaria, asseguram na localidade.