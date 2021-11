Mulher de João Rendeiro fica em prisão domiciliária

Maria de Jesus Rendeiro vai estar sob vigilância policial durante 24 horas por dia.

os quadros estavam dentro do carro, na casa de Lisboa, para serem transportadas para a casa da Quinta Patiño.





Vale e Azevedo foi o último arguido mediático a ter dois polícias à sua porta, durante 24 horas por dia. A medida adicional acabou por ser abandonada após a generalização da pulseira electrónica que, em tempo real, avisa as autoridades da fuga dos arguidos. Também o elevado custo da medida fez os tribunais rejeitaram a sua aplicação.

Maria de Jesus Rendeiro, mulher de João Rendeiro, vai ficar em prisão domiciliária, após ter sido ouvida durante toda a tarde e noite desta quinta-feira. A mulher de Rendeiro fica sujeita também a vigilância polícia 24 horas por dia.A juíza, que validou os indícios, fala em perigo de fuga mas mantém-na na moradia da Quinta Patino, em Cascais, que está arrestada pela justiça.Maria de Jesus Rendeiro está ainda proibida de contactar com o 'Rei dos Táxis', Florêncio Plácido de Almeida, e o filho deste, ex-motorista de Rendeiro, Florêncio Plácido Correia de Almeida, também alvo de buscas no âmbito do processo.Maria de Jesus foi interrogada no Campus de Justiça, tendo começado a ser ouvida pela juíza pelas 12h00. O interrogatório só terminou já perto das 22h00 desta quinta-feira.A mulher do ex-admnistrador do BPP tinha sido detida no dia anterior, esta quarta-feira, após buscas da PJ às propriedades e carros do casal terem revelado obras de arte de João Rendeiro escondidas no carro de Maria de Jesus. A arguida terá argumentado no interrogatório queEm causa estão os crimes de desencaminho, desobediência, branqueamento e falsificação de documento. De recordar que Maria de Jesus passou a última noite na cadeia de Tires.