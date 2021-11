Mulher de João Rendeiro detida pela PJ

Presidente da ANTRAL e filho também alvos de buscas. Autoridades suspeitam que possam ter escondido a fortuna.

A mulher de João Rendeiro foi, esta quarta-feira, detida pela Polícia Judiciária (PJ). Maria de Jesus Rendeiro está na cadeia de Tires e será ouvida quinta-feira no campus de Justiça, em Lisboa. A PJ poderá ir buscar a arguida para ser presente ao magistrado do Ministério Público.A PJ esteve a fazer buscas, durante toda a manhã, a Maria de Jesus Rendeiro, ao presidente da ANTRAL, conhecido como 'Rei dos Táxis' e ao filho deste.Ao que aapurou, já tinha sido emitido um mandado de detenção a Maria de Jesus Rendeiro, pois o Ministério Público entendeu que haveria perigo de fuga, uma vez que o marido está fugido da Justiça.A mulher do ex-banqueiro, que há dias foi presente a juiz mas alegou não estar em condições psicológicas para responder às questões do magistrado, é o principal foco da PJ e vista como uma potencial suspeita na ocultação da fortuna do marido.As autoridades suspeitam que Florêncio de Almeida e o filho, que já foi motorista de João Rendeiro, possam ter ajudado a esconder a fortuna do ex-líder do BPP. Por isso, podem estar em causa crimes de branqueamento. As buscas decorreram na casa onde ambos residem, em Santos-o-Velho.sabe ainda que o 'Rei dos Táxis' comprou uma casa, em 2015, a João Rendeiro. Alegadamente essa compra foi realizada abaixo do preço de mercado praticado à altura e, três anos mais tarde, a habitação foi vendida por um preço cinco vezes superior. O filho do presidente da ANTRAL também comprou um apartamento, na Quinta Patino, avaliado em 1,1 milhões de euros e, depois, cedeu-o à mulher do ex-banqueiro.Em comunicado, a PJ refere que "procedeu à execução de catorze mandados de busca, 11 buscas domiciliárias e 3 buscas não domiciliárias".Em causa, estão suspeitas dos crimes de "branqueamento, falsificação e descaminho", relacionados com as obras de arte apreendidas a João Rendeiro.A operação prossegue e estão envolvidos cerca de 50 inspetores e peritos daquela força policial.