Mulher de Manuel Pinho diz que fortuna em offshore pertence ao marido

A mulher de Manuel Pinho atribuiu ao marido a responsabilidade pela constituição da offshore que Pinho utilizou para receber do Grupo Espírito Santo (GES), quando era ministro da Economia, alegadas verbas indevidas de mais de 1,2 milhões de euros. Quando foi ouvida como arguida no caso ‘EDP’, em dezembro último, Alexandra Pinho afirmou ao Ministério Público (MP) que Pinho, na altura, nada lhe disse sobre a Tartaruga Foundation, nem sobre os supostos recebimentos ilícitos de dinheiro do GES.