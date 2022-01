Mulher de Ricardo Salgado infetada com Covid-19 obriga a adiar sessão no Campus de Justiça

Em causa estão os 700 mil euros na conta de Maria João Salgado que o Ministério Público (MP) afirma que são do marido.

A mulher de Ricardo Salgado, Maria João Salgado, falhou a sessão em que ia ser ouvida pelo juiz Ivo Rosa no âmbito do processo BES, por estar infetada com Covid-19.A sessão marcada para esta segunda-feira no Campus de Justiça teve de ser adiada sem data determianda.Em causa estão os 700 mil euros na conta de Maria João Salgado que o Ministério Público (MP) afirma que são do marido. Quando o juiz Carlos Alexandre era responsável pelo processo BES mandou arrestar os 700 mil euros, concordando com o MP.O caso está, agora, nas mãos de Ivo Rosa e o juiz não concorda com o arresto e quer ouvir a mulher de Ricardo Salgado.