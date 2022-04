Mulher de Zelensky fala sobre o início da guerra: "Não percebi imediatamente que era uma explosão"

A primeira dama da Ucrânia, esposa do presidente Volodymyr Zelensky, Olena Zelenska, revelou pela primeira vez como se apercebeu que a guerra no seu país havia começado.

"Não percebi imediatamente que era uma explosão", conta Zelenska. Quando acordou, não viu o marido na cama, o que a fez levantar-se rapidamente. "Foi a última vez que vi o meu marido de fato e gravata, a partir desse dia só o vi com roupa militar", acrescentou.

A mulher de 44 anos apareceu na capa da Vogue Ucrânia em 2019 e agora voltou a falar com a revista sobre como tem sido a sua vida desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia, há mais de cinco semanas.Com o começar de uma guerra, Zelensky pediu à esposa para "recolher o essencial e documentos", enquanto esperavam por receber mais informações do exterior.Zelenska é mãe de dois filhos, Oleksandra de 17 anos e Kyrylo de 9 anos, aos quais contou exatamente o que se estava a passar. "As crianças são muito honestas e sinceras. Não se pode esconder nada, por isso a melhor estratégia foi dizer a verdade", explicou.A mulher do presidente ucraniano escreveu recentemente no jornal francês Le Parisien como está agradecida às primeiras damas de outros países como a "todos os europeus" pela ajuda dada aos refugiados ucranianos que fugiram da guerra.