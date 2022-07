Mulher deixa bebé no lixo a caminho do trabalho

A mulher, de 33 anos, que confessou aos médicos que atirou ao lixo o filho recém-nascido, envolto em sacos de plástico, negou recentemente perante amigos e familiares estar grávida. No início deste mês desabafou na rede social Facebook que estava “cansada” que questionassem a sua família sobre uma possível gravidez. “Não estou grávida. Não sou nenhuma irresponsável, OK? Sim, sempre disse que gostava de ter mais um filho, mas só se a vida melhorasse muito, o que não é o caso, muito pelo contrário”, escreveu.Saiba mais no Correio da Manhã