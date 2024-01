Mulher detida por agredir polícia após recusar pagar conta em restaurante em Lisboa

Agente da PSP foi pontapeado pela mulher quando tentava travar atitude "agressiva" e "injuriosa" da mulher.

Uma mulher de 31 anos foi detida na noite de terça-feira por ser suspeita dos crimes de agressão, resistência e coação à polícia.



Segundo avança a PSP em comunicado, a suspeita causou desordem num restaurante nas imediações da estação de Santa Apolónia, em Lisboa.





Quando a polícia chegou ao local, percebeu que a mulher tinha recusado pagar aquilo que foi consumido no estabelecimento. Interpelada pelas autoridades, esta acabou por fazer o pagamento.Após a intervenção policial, a mulher deslocou-se para o exterior do estabelecimento e começou a pontapear a porta daquele espaço. No intuito de fazer cessar tal comportamento, um dos Polícias, colocou-se junto daquela porta, tendo-lhe sido desferido, pela suspeita, um pontapé num dos membros inferiores.A mulher foi advertida várias para parar com aquele comportamento, mas prosseguiu com a atitude "agressiva"e "injuriosa", o que levou à sua detenção.

"A detida foi notificada para comparecer na Instância Local – Pequena Criminalidade Judicial do Tribunal de Lisboa", lê-se no comunicado.