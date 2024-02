Mulher detida por esfaquear polícia no Hospital de Gaia/Espinho

Suspeita atingiu o agente no antebraço com uma faca de cozinha.

Uma mulher de 37 anos foi detida após ter esfaqueado na madrugada desta segunda-feira um polícia de serviço no centro hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho.A agressão ocorreu após o agente tentar acalmar a mulher que provocava desacatos na urgência. A suspeita pegou numa faca de cozinha e atingiu o polícia no antebraço.A mulher será esta segunda-feira transportada para o Hospital de São João, no Porto para avaliação psiquiatra.Posteriormente será presente a um juiz para aplicação das medidas de coação.