Mulher detida por suspeitas de envolvimento na morte de homem numa garagem em Alverca

Vítima deslocou-se ao local para, alegadamente, ver os filhos que tem em conjunto com a ex-companheira, quando houve um desentendimento.

Uma mulher foi detida, este sábado, por suspeitas de estar envolvida na morte à facada de um homem, este sábado, numa garagem em Alverca, no concelho de Vila Franca de Xira. Conforme o CM noticiou este sábado, as autoridades também detiveram um homem, que assumiu a autoria do crime.



Segundo apurou CM a vítima deslocou-se ao local para, alegadamente, ver os filhos que tem em conjunto com a ex-companheira, quando houve um desentendimento. Quando as autoridades chegaram ao local, o alegado agressor assumiu a autoria do crime.





No entanto, segundo apurou o, a mulher que acompanhava o homem - alegado agressor - apresentava sinais de violência, o que levantou suspeitas às autoridades sobre quem realmente cometeu o crime.Os dois detidos deverão ser presentes a tribunal, esta segunda-feira, para aplicação das medidas de coação.