Mulher detida por tráfico de haxixe e heroína nos Açores

Suspeita tem 48 anos e é desempregada.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve nos Açores uma mulher de 48 anos por tráfico de estupefacientes, tendo apreendido quatro quilos de pólen de haxixe e de 257 gramas de heroína, divulgou hoje aquela força policial.

"A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal dos Açores, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, identificou e deteve, em flagrante delito, uma mulher fortemente indiciada da prática do crime de tráfico de estupefacientes", pode ler-se no comunicado.

Segundo a PJ, a detenção "ocorreu no âmbito de uma operação policial desenvolvida no concelho de Ponta Delgada, com a colaboração da Guarda Nacional Republicana, tendo sido apreendidos quatro quilos de pólen de haxixe e de 257 gramas de heroína".

Foi ainda apreendida uma quantia superior a 4500 euros.

A detida, de 48 anos, desempregada, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.