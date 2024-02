Mulher encontrada morta dentro de mala em Vigo foi esfaqueada no coração

Amostras de ossos e outros restos mortais foram enviados para análise com objetivo de chegar à identificação da vítima.

A autópsia realizada à mulher encontrada morta dentro de uma mala em Vigo, na Galiza, em Espanha, revela mais pormenores sobre a morte da vítima, avança a imprensa galega.A mulher foi esfaqueada, uma única vez, no coração. Além disso, a investigação conclui que a mulher terá cerca de 50 anos, ainda que, segundo o Faro de Vigo, alguns detalhes revelam que pode ser mais nova, e teria cerca de 1 metro e 50 centímetros.O avançado estado de decomposição não permitiu perceber se a mulher tinha feridas defensivas que evidenciassem uma troca de agressões com o eventual homicida.As autoridades acreditam que a mulher tenha sido morta há menos de oito meses. O cadáver foi encontrado seminú, com uma camisa e com a cabeça coberta por um pano, o que, segundo fontes citadas pelo jornal La Voz de Galicia, pode indicar que se trata de um crime passional. O corpo foiPara identificar o cadáver, a polícia enviou amostras do ADN a laboratórios em Madrid, onde se tenta recuperar as impressões digitais, quase irreconhecíveis.Segundo o Faro de Vigo, amostras de ossos e outros restos mortais foram enviados para análise, com objetivo de chegar à identificação da vítima, para a Unidade de Antropologia Forense de Verín e para o Instituto de Toxicologia de Madrid.Uma popular que vive perto do local onde foi encontrado o corpo revelou que a mala de tons acastanhados estava no local desde agosto. O corpo da mulher estaria totalmente contorcido, o que permitiu ao suspeito colocá-la na mala sem a desmembrar.Desde que as autoridades encontraram o cadáver, na quinta-feira, não foi apresentada nenhuma denúncia por desaparecimento.A polícia de Vigo tem em aberto dois casos de desaparecimento de mulheres. Manuela Barbosa (desaparecida em julho de 2021), e Esther Moro (setembro de 2022). O aparecimento deste cadáver também aumentou as esperanças da família da grávida desaparecida na Murtosa , dada a distância de cerca de duas horas entre Vigo e a Murtosa.