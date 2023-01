Mulher encontrada morta em casa em Gondomar

Por existir um historial de violência doméstica, entre o casal, a Polícia Judiciária do Porto foi acionada.

Uma mulher, com cerca de 80 anos, foi encontrada morta, esta manhã de quinta-feira, em casa, em Gondomar. O marido foi encontrado, junto ao corpo, deitado e também ferido.Por existir um historial de violência doméstica, entre o casal, a polícia judiciária do Porto foi acionada.O homem, também com cerca de 80 anos, foi assistido no local e levado, pelos bombeiros de Gondomar para o hospital de Santo António, no Porto.A GNR de Fanzeres foi acionada para o local. O corpo foi levado, pelos bombeiros de São Pedro da Cova, para o instituto de medicina legal do Porto.